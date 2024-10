"Il mio desiderio era che ci fossero i tifosi a incitare la squadra". Questa frase di Simone Inzaghi ai pm potrebbe, secondo Repubblica, rendere rilevante in sede sportiva la condotta del tecnico nerazzurro. "Per questo avrebbe rassicurato il capo ultrà Marco Ferdico sul fatto che si sarebbe speso per fare avere alla curva più biglietti per la finale 2023 di Champions. Avrebbe agito per un interesse. In ipotesi, i rapporti puniti dal Codice", si legge sul quotidiani.