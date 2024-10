Hakan Calhanoglu non è stato ancora ufficialmente convocato ma è già stato avvertito per quando tornerà a Milano

"La convocazione ufficiale manca ancora però lì, nel ritiro della Turchia, Hakan Calhanoglu è stato avvertito dell’impegno al ritorno". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ad Hakan Calhanoglu che, quando tornerà a Milano dopo gli impegni con la Nazionale, dovrà rispondere in merito al rapporto con gli ultras nerazzurri, ora incarcerati per l'inchiesta "Doppia Curva".