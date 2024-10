Novanta minuti in campo per il centrocampista dell'Inter nella gara contro il Montenegro. Alla fine della partita è arrivata la sua analisi

Hakan Calhanoglu, dopo la vittoria della Turchia in Nations League contro Montenegro è stato intervistato nel post partita e ha analizzato così la prestazione della Nazionale. Per lui novanta minuti in campo: «È stata una partita difficile, su un terreno di gioco particolare. Non voglio usare questa cosa come alibi, ma abbiamo avuto difficoltà. Il Montenegro è una buona squadra, abbiamo cercato di restare sempre in partita», ha detto a proposito della serata.