Con il campionato di Serie A che si fermerà in vista degli impegni delle Nazionali, la Procura di Milano intensificherà le proprie indagini riguardanti il legame tra ultras e malavita, con Inter e Milan chiamate in causa come parti direttamente o indirettamente coinvolte. Tuttosport preannuncia i prossimi passi dell'inchiesta: "Il calendario offre un assist da spingere in porta alla Procura di Milano: la sosta per lasciare spazio alle Nazionali moltiplica infatti "gli slot" a disposizione per convocare i tanti protagonisti citati, incontrati o chiamati al telefono da Marco Ferdico e Luca Lucci, responsabili delle due curve milanesi al centro dell'indagine che ha smantellato un sistema di malaffare che gravitava su tutto ciò che riguardava il Meazza e non solo. Questi saranno ascoltati in qualità di "persone informate sui fatti" e, seppure la loro posizione è marginale per la giustizia ordinaria, non si può dire altrettanto per quella sportiva".