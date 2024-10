Striscia: “Non solo biglietti e parcheggi, gli ultras puntavano anche a…”

Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Guè Pequeno: sono i nomi degli artisti che emergono dalle carte della Procura, che avrebbe attenzionato l’organizzazione di alcuni concerti in Calabria. «In uno di questi eventi, quello di Emis Killa e Lazza, l’ultrà rossonero Hagag Islam detto Alex Cologno è in effetti sul palco assieme ai cantanti», riporta l’inviato di Striscia. «C’è addirittura un caso che riguarda il concerto – annunciato e successivamente annullato – di Fedez a Roccella Ionica, in cui da alcune intercettazioni emergerebbe che il figlio di un elemento di spicco della ‘ndrangheta vicino ad Hagag Islam sarebbe intervenuto in favore dell’ultrà milanista per allontanare altri pretendenti dall’organizzazione di eventi a Roccella, in concomitanza con il concerto di Fedez», continua Pinuccio.