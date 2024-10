"Penalizzazioni per Inter e Milan? La risposta è no. Anche perché il precedente che coinvolse la Juventus nel 2017, sempre per i rapporti non consentiti con gli ultrà, è di quelli importanti. Ma andiamo con ordine. Come sempre accade in questi casi, la giustizia ordinaria ha i suoi tempi, quella sportiva altri, solitamente molto più veloci. Il procuratore federale della Federcalcio, Giuseppe Chiné, ha chiesto in queste ore ai pm della Procura della Repubblica di Milano l’ordinanza di custodia cautelare e gli atti di indagine non coperti da segreto. Al momento in Via Campania non è arrivato nulla. A Chinè l’incartamento serve per verificare condotte rilevanti per l’ordinamento sportivo, da parte delle due società o di loro tesserati", precisa La Gazzetta dello Sport.