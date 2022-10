Incocciati: “Calhanoglu straordinario, per me migliore in campo. Lautaro…”

"L'Inter ha avuto l'atteggiamento giusto, la vigilia faceva presagire che l'ambiente potesse condizionare in negativo la squadra di Inzaghi, complimenti per questo aspetto. Quando funziona il centrocampo, una squadra riesce a fare il proprio gioco, Calhanoglu è stato il migliore in campo, in un ruolo non appropriato ha fatto una partita straordinaria, ha dato ritmo, gioco e qualità. Lautaro? Era una partita delicatissima, tutti si sono sacrificati per la giusta causa. L'Inter è molto compatta in tutti i reparti, Lautaro ha grandissimo valore e dovrebbe e potrebbe fare di più"