Incocciati: “Scudetto ormai dell’Inter. Conte saprà gestire il vantaggio”

L'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha fatto il punto sulla lotta scudetto

"L'Inter con la vittoria di Torino si convincerà che ha lo scettro in mano. Credo che Conte sappia gestire da qui in avanti questo margine sulle altre. Questa squadra ha ormai meccanismi chiari e consolidati. Per me lo Scudetto ormai è dell'Inter. Per la Champions invece c'è un bel mischione. C'è il rientro del Napoli, la Juventus è lì, c'è la Roma, che ha perso anche per colpa delle forze fisiche impiegate in Europa".