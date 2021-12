Incocciati: “Milan-Napoli? Importante per entrambe non perdere terreno dall’Inter”

Le parole dell'ex calciatore e tecnico a proposito del big match in programma in questo weekend di Serie A

"La stanchezza dovuta ai vari incontri ravvicinati di coppe e campionato inevitabilmente porta i giocatori ad avere più infortuni. Milan e Napoli stanno accusando questo, l'Inter di meno. L'importante ora è non perdere terreno nei confronti dell'Inter, che ha una gara più semplice. Dopo sarebbe difficile recuperare. Il Napoli viene da due ko di fila e non può permettersi altri passi falsi, il Milan non può affidarsi poi solo a Ibrahimovic, ma deve trovare altri elementi a cui affidarsi nei momenti difficili".