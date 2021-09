Incocciati: “Napoli-Juve ci dirà molto. Inter? Ha corretto il tiro con…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dello scontro diretto in programma la prossima settimana e non solo

Beppe Incocciati, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte. Queste le sue considerazioni: “Il punto debole del Napoli lo capiremo contro la Juventus. Gli azzurri mi sembrano abbastanza equilibrati in tutti i reparti, si poteva fare qualcosa in più nelle linee di copertura, ma tutto sommato ritengo che il Napoli abbia la sua forza davanti. Il parco attaccanti è di alto livello. Chi è più forte ora tra Napoli e Juve? Aspetto la gara di campionato, ci dirà molto. La Juve non è quella delle prime due giornate, l’Inter ha perso Lukaku e Hakimi ma ha corretto il tiro con elementi importanti come Dzeko e Correa”.