Inter, fissato un incontro con la Fiorentina: sul tavolo i riscatti di Dalbert e Biraghi. I nerazzurri…

Inter e Fiorentina si incontreranno a fine aprile per definire la situazione di Dalbert e Biraghi. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, i club hanno fissato un appuntamento per discutere i riscatti dei due calciatori, attualmente in prestito.

Il club viola è contento del rendimento del brasiliano ex Nizza e stanno valutando la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo, mentre per quanto riguarda Biraghi i nerazzurri stanno facendo delle riflessioni sulle liste UEFA ma al momento Marotta e Ausilio sono intenzionati a non riscattarlo.