Inter su Inzaghi? Intanto è il momento del confronto tra Lotito e l’allenatore

Il club biancoceleste sta incontrando il tecnico per capire se ha intenzione di restare rinnovando il suo contratto

Gli occhi dell'Inter sono puntati sulla Lazio . E sull'incontro da poco iniziato tra Lotito e Inzaghi. Il tecnico laziale si è presentato all'incontro con il presidente per il rinnovo del contratto che non era ancora arrivato. In questi momenti si sta tenendo la cena tra il numero uno del club biancoceleste e il suo tecnico a Villa San Sebastiano. Con i dirigenti nerazzurri che piombano così sulla scena.

A Skysport si parla di vertice verità per la panchina della squadra laziale ma anche per quella dell'Inter. Perché si capirà se Lotito riuscirà a convincere il suo allenatore a restare o se si arriverà al divorzio. Si parla anche di un Inzaghi tentato dall'idea di trasferirsi a Milano. In caso di addio di Inzaghi Lotito starebbe pensando per sostituirlo a Mazzarri.