Il club neopromosso in Serie A incontrerà oggi l'Inter per parlare del riscatto del difensore in prestito dai nerazzurri

Non solo l'Empoli per Asllani, l'Inter ha in programma oggi anche un incontro con il Monza. Nel meeting col club neopromosso in Serie A si parlerà del riscatto di Pirola, difensore di proprietà dell'Inter nella passata stagione in prestito al Monza.