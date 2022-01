VIDEO / Incredibile in Coppa d’Africa: arbitro fischia la fine di Tunisia-Mali all’85° minuto

Episodio rocambolesco quello successo nel corso di Tunisia-Mali con l'arbitro Sikazwe che ha fischiato la fine con 5 minuti di anticipo

La Coppa d'Africa non smette di regalare episodi che rimarranno nella memoria dei tifosi per molto tempo. Anche in questa edizione, un episodio è destinato a essere ricordato a lungo. Nella corso della partita Tunisia-Mali, l'arbitro William Sikazwe , dallo Zambia, ha fischiato la fine della partita all'85° minuto.

Ma non è finita qui, perché dopo circa un'ora, la squadra arbitrale, obbligata dal CAF, ha accettato di riprendere il match per giocare i minuti rimanenti. Il Mali ha accettato di tornare in campo, ma la nazionale tunisina si è rifiutata e la gara è terminata 1-0 per il Mali.