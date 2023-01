Incredibile Juventus, nuovo infortunio Di Maria: salta la gara con la Cremonese

L'argentino è tornato da poco in Italia dopo i lunghi festeggiamenti per la vittoria del Mondiale ma non sarà con i compagni a Cremona

Angel Di Maria è fermato di nuovo. Appena rientrato alla Juventus dopo l'esperienza Mondiale, con qualche giorno di ritardo che ha irritato parte dell'ambiente bianconero, il Fideo ha subìto una contusione in allenamento e salterà per questo la trasferta di Cremona. Un tassello che arricchisce il mosaico degli scontenti per l'argentino. Tra infortuni, un'espulsione e il Mondiale, non è ancora riuscito ad imporsi a Torino dal suo arrivo. Sembrava fosse arrivato il momento giusto, galvanizzato dalla vittoria in Qatar, ma l'appuntamento è ancora rimandato. L'esclusione è già ufficiale: Allegri ha da poco comunicato la lista dei convocati.