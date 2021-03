EDICOLA CDS – Cambiano tutti. Da Allegri a Spalletti, ecco gli incroci

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore si parla dei possibili cambi in panchina

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore si parla dei possibili cambi in panchina in vista della prossima stagione. Tante squadre di vertice, infatti, potrebbero cambiare guida tecnica: "Cambiano tutti. Allegri, Fonseca, Gattuso, Inzaghi, Sarri e Spalletti: ecco gli incroci. Rivoluzione in panchina per Juve, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina".