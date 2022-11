Da Bremer a Dzeko, da Lukaku a Dybala: quanti incroci di mercato in Juventus-Inter

Andrà in scena domani sera a Torino la sfida tra Juventus e Inter. Una partita che, come scrive La Stampa, presenta tanti protagonisti che avrebbero potuto indossare l'altra maglia: "Bremer, al rientro come Di Maria e Vlahovic, era promesso all'Inter, Dzeko ha sfiorato due volte la Juve, Lukaku era bianconero ma poi sfumò lo scambio con Dybala, l'Inter voleva Allegri e la Juve aveva pensato a Inzaghi".