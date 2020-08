TS – Inter, un indizio di mercato fa capire che Skriniar non farà più parte del progetto

Milan Skriniar non è più incedibile: è quanto emerso dall’ultima stagione dell’Inter. Il centrale slovacco ha sofferto il passaggio alla difesa a tre di Conte, e la dirigenza nerazzurra potrebbe sacrificarlo per arrivare ad altri obiettivi di mercato. Secondo Tuttosport, i vertici interisti hanno già fatto capire al giocatore quale futuro lo attende: “L’Inter, puntando dritta su Marash Kumbulla, ha già fatto capire a Skriniar che per lui – dovesse rimanere – gli spazi sarebbero ancora più ridotti“.