Indonesia, 174 morti negli scontri dopo una partita. Infantino: “Mondo del calcio sotto shock”

Il presidente della Fifa esprime il proprio cordoglio per la tragedia scoppiata in Indonesia

"Il mondo del calcio è sotto shock a seguito dei tragici incidenti avvenuti in Indonesia al termine della partita tra Arema FC e Persebaya Surabaya allo stadio Kanjuruhan - ha dichiarato il presidente della FIFA, Gianni Infantino - Questo è un giorno buio per tutti coloro che sono coinvolti nel calcio e una tragedia oltre ogni comprensione. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno perso la vita in seguito a questo tragico incidente" ha aggiunto.