Indonesia, Thohir per la gestione dell’emergenza Covid: “Il 16% rifiuta il vaccino ma…”

E’ Erick Thohir colui che gestisce l’emergenza Covid nella sua Indonesia. Proprio l’ex presidente dell’Inter è stato infatti nominato dal leader del paese leader di una task force per la ripresa. Scrive infatti Calcio e Finanza: “Un sondaggio ha mostrato che circa il 66% degli indonesiani si fida del vaccino contro il COVID-19 e desidera essere vaccinato, ha fatto sapere Thohir in questi giorni. «Ma circa il 16% si rifiuta di essere vaccinato, non possiamo forzarli», ha detto l’ex presidente nerazzurro durante un webinar qui martedì.

Il programma di vaccinazione del governo mira a spezzare la catena di trasmissione del COVID-19 e ridurre il tasso di mortalità. «La gente chiede se il vaccino per il COVID-19 sia qualificato. Il governo utilizzerà vaccini che sono già elencati dall’OMS, hanno superato i test clinici; e il KPCPEN è stato trasparente con MUI, BPOM e con tutte le parti. La sicurezza del popolo indonesiano è una priorità assoluta», ha detto ancora Thohir”.