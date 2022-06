Infantino: “Fuorigioco semi-automatico? Soddisfatti. Tempo effettivo? Inaccettabile che…”

"Finora possiamo dirci molto soddisfatti e i nostri esperti stanno valutando prima di decidere se introdurlo (fuorigioco semi-automatico, ndr) o meno ai Mondiali in Qatar", ha confermato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, annunciando anche che sono in corso delle valutazioni sulle possibili modifiche alla norma del fuorigioco in relazione alle situazioni più marginali, con test a livello giovanile in Italia, Olanda e Svezia.