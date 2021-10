Infantino: “Mondiale ogni due anni? Serve consenso di tutti. Ne parleremo il 20 dicembre”

Al termine del Consiglio Fifa, il presidente ha annunciato un incontro dedicato all'ipotesi di una cadenza biennale per la Coppa del Mondo

"Discuteremo del progetto di un nuovo calendario internazionale in un summit convocato apposta il 20 dicembre prossimo, con tutte le 211 federazioni calcistiche nazionali": Gianni Infantino, al termine del Consiglio Fifa, ha annunciato un incontro dedicato all'ipotesi di una cadenza biennale per la Coppa del Mondo, con la conseguente riforma di tutto il calendario. "Serve il consenso di tutti", ha aggiunto Infantino, precisando che dalla riunione non dovra' necessariamente uscire una decisione, in un senso o nell'altro. Piu' probabile che la sede per scegliere sia il congresso Mondiale, fissato a Doha per il 31 marzo del 2022.