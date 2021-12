Infantino (pres. FIFA): “Paolo Rossi ti dava l’orgoglio di essere italiano”

Le parole del presidente della FIFA, Gianni Infantino in occasione dell'evento speciale organizzato dal Museo Fifa di Zurigo

"Questa sera vivo anche io una grande emozione. Sono grato a Federica che ha permesso tutto questo, perché Paolo Rossi è qualcuno che faceva parte della tua vita anche se non lo conoscevi. Per me è l'italiano che ha avuto più impatto nell'ultima generazione, ti dava l'orgoglio di essere italiano, con quel sorriso, quella semplicità ma aveva i valori dell'amicizia, del rispetto, della rivincita e del successo".

"Paolo era uno di famiglia, anche per i milioni di italiani che non lo hanno mai conosciuto. Per tutti noi ha un significato speciale - ha detto ancora Infantino -, basti pensare a tutte le emozioni che lui e la nazionale ci hanno dato. Il Mundial '82 il momento in cui il virus del calcio è entrato a far parte della mia vita e non ci sono vaccini che tengano. Il calcio ci fa provare emozione pura, regala gioia, e anche dolore, ma soprattutto è un sogno".