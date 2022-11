Nessun altro candidato, Infantino unico in corsa per le elezioni per il presidente FIFA

Sarà l'unico in corsa nel marzo 2023 per un terzo e ultimo mandato quadriennale: Gianni Infantino è presidente FIFA dal 2016

Gianni Infantino, presidente della Fifa dal 2016, sarà l'unico in corsa nel marzo 2023 per un terzo e ultimo mandato quadriennale, ha annunciato l'organizzazione. "Nessuna altra candidatura è stata presentata" dalle Federazioni aderenti prima del Congresso Elettivo in programma a Kigali il 16 marzo, fa sapere la Fifa in un comunicato.