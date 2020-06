GdS – Inter, Conte recupera due uomini: solo un assente in vista della Samp

Dopo essere tornata a respirare l’atmosfera di San Siro con l’allenamento di ieri alle 18:30, l’Inter di Antonio Conte prosegue al preparazione della sfida, in programma domenica sera alle 21:45, contro la Sampdoria. La squadra nerazzurra lavorerà oggi nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’unico calciatore ancora ai box è Matias Vecino, che sta svolgendo un lavoro differenziato. Buone notizie per Conte: recuperati Godin e D’Ambrosio, che stanno meglio e lavorano in gruppo.