Damascelli: “Inter-Juve partita ‘infinita’. Eliminazione? Parole smentite. Marotta costretto a…”

Tony Damascelli, giornalista de’ Il Giornale, ha presentato nel consueto appuntamento con l’editoriale sulle colonne del quotidiano la sfida tra la l’Inter e la Juventus, andata della semifinale di Coppa Italia in programma stasera a San Siro.

“Ritorna la partita infinita. Che altro è Inter Juventus se non una storia che non finisce mai e si trascina appresso rancori ed emozioni, passioni e gelosie? […] La semifinale di andata di Coppa Italia non è, dunque, una partita comune anche perché, per i bianconeri, è ancora acido il sapore della sconfitta nello stesso stadio, in una serata nella quale Pirlo dovette fare a meno di elementi tutti arruolati oggi e in probabile utilizzo, da Cuadrado a De Ligt ad Alex Sandro a McKennie ad Arthur, così come Conte non potrà impiegare i due squalificati Hakimi e Lukaku. L’Inter può uscire dalla coppa Italia? Sì, tanto punterà sullo scudetto. La Juventus può accettare l’eliminazione? Sì, tanto punterà alla Champions e a un ritorno nella lotta per il campionato. Queste le parole di repertorio che saranno smentite da una sfida forte”.

I nerazzurri sono alle prese con la vicenda legata alla cessione delle quote societarie: “Le ultime di cronaca riferiscono che gli investitori di BC Partner sono stati respinti dal gruppo cinese, l’Inter cerca nuovi proprietari ma che non approfittino del diktat di Pechino, in assenza di una comunicazione efficace, invece reattiva nelle beghe giornalistiche, Marotta è costretto a giocare su più tavoli, quello sportivo è quello amministrativo, si naviga a vista e il gruppo squadra concede fiducia. La Juventus fa l’equilibrista nelle trattative di mercato, la crisi è mondiale come ha ribadito il presidente e la squadra si raggruma dopo alcuni esperimenti improbabili. San Siro sarà ancora deserto, sia il calcio ad occupare il campo. Tra una settimana la sentenza, non quella su Lukaku”.