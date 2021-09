Juve e Atalanta su Infinity, qualcosa va storto: Mediaset costretta a scusarsi

I tifosi si sono riversati sui social per lamentarsi del mal funzionamento dell'app durante le gare di Champions

Nella variegata offerta per il calcio, compreso quello europeo, c'è anche Infinity, la piattaforma Mediaset a pagamento per usufruire dei contenuti della CL. Durante le gare della Juventus e dell'Atalanta, questa sera, sono stati riscontrati problemi con l'app. Errori, schermo nero e difficoltà a caricare le immagini. Sui social i tifosi si sono riversati a protestare come è capitato anche per le gare di Serie A con Dazn.