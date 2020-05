Campionati congestionati, aumenta il rischio infortuni: ecco la previsione di uno studio

I giocatori di Premier League, Serie A e Liga potrebbero incorrere in un 25% di possibilità in più di infortunarsi. Lo ha stabilito una ricerca condotta dalla piattaforma di intelligenza artificiale Zone7, specializzata nella previsione del rischio di infortuni e che lavora con 35 squadre di calcio professionistiche in tutto il mondo. La causa? I campionati congestionati, che per recuperare e terminare il calendario in tempo concentreranno tante partite in pochissimo tempo. “Lo studio mostra che giocare otto partite in un periodo di 30 giorni aumenta l’incidenza di infortuni del 25% rispetto a giocare da quattro a cinque partite nello stesso lasso di tempo. E che solo il 4% dei giocatori in una stagione è in grado di sostenere una serie di partite in un tempo così ristretto. Ma non è solo il calendario congestionato a destare preoccupazione: le squadre hanno avuto poco tempo per tornare in forma, e il clima estivo non aiuterà di certo. Esaminando i dati di 11 squadre professionistiche di alto profilo delle ultime due stagioni, Zone7 ha scoperto che quando il periodo di preparazione si accorciava, a causa di un torneo internazionale o dell’ingresso in una competizione europea, il 75% delle squadre aveva una maggiore prevalenza di infortuni nella prima metà della stagione rispetto a quelle che avevano più tempo di preparare la stagione”.

(Adnkronos)