Serie A, allarme infortuni: due i maggiori pericoli. GdS: “Ecco come abbassare il rischio”. L’Inter…

La Serie A si prepara alla ripartenza e a preoccupare gli addetti ai lavori è il tema infortuni. Il lungo stop rischia di compromettere la condizione fisica dei calciatori, che dovranno fare i conti con la reazione del corpo in un regime di stress mai provato prima. La Gazzetta dello Sport evidenza un dato: le uniche squadre senza infortunati sono Inter, Atalanta e Bologna.

“È purtroppo verosimile che l’elenco degli infortunati aumenterà nelle prossime settimane e soprattutto quando si comincerà a giocare ogni tre giorni e in piena estate“. Come fare per provare ad abbassare il rischio? “Servirà un eccezionale lavoro di équipe. […] Il corpo manda dei segnali e in alcuni casi saperli cogliere in tempo previene guai fisici. Nei prossimi due mesi l’allenatore dovrà lavorare ancor più a stretto contatto con il preparatore, il medico, il nutrizionista e il fisioterapista“.

Giacomo Zanon, consulente ortopedico dell’Atalanta, ha fatto il punto ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport: “Ci sono alcuni problemi da considerare. Innanzitutto la sospensione degli allenamenti: due mesi chiusi in casa contro i venti giorni di riposo attivo tradizionalmente previsti in estate. Poi la preparazione atletica molto corta dopo un periodo di inattività molto lungo: questo aspetto fa aumentare la possibilità di patologie da sovraccarico, come le tendinopatie, e di lesioni muscolari. E infine c’è una questione psicologica: è possibile che qualcuno abbia staccato la spina. Riattaccarla non è così scontato“.