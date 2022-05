Inter, quando torna Bastoni? Le sensazioni sul recupero dall’infortunio

Si attende il ritorno di Alessandro Bastoni in casa Inter. Ecco cosa filtra sulle tempistiche di recupero del difensore

Si attende il ritorno di Alessandro Bastoni in casa Inter . Simone Inzaghi ieri ha scelto ancora Federico Dimarco e l’ex Verona ha risposto presente, ma per il finale di stagione la speranza è di avere tutti a disposizione. Come svelato dallo stesso allenatore, l’Inter confida di riavere a disposizione Bastoni per la finale di Coppa Italia di mercoledì 11 maggio alle 21 con la Juve .

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, "oggi il difensore si è limitato a cyclette e piscina a causa del risentimento al soleo accusato prima del Bologna. La lesione però è minima, di pochi millimetri, quindi si valuterà l'evoluzione giorno per giorno. Non è escluso che Bastoni torni disponibile già per l'Empoli, mentre è molto probabile che sia tra i convocati per la finale di Coppa", si legge. Sicuramente non verranno corsi rischi venerdì: l'obiettivo è la Juve.