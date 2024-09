Nuovo problema fisico per Ismael Bennacer: il centrocampista del Milan ha riportato un infortunio muscolare che lo ha costretto a interrompere l'ultima sessione di allenamento con l'Algeria e, in seguito ai primi esami medici, è stato confermato che non potrà partecipare al match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Liberia, in programma martedì.