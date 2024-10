I fondi americani

L'ex dirigente del PSG ha parlato anche dei fondi americani: «Tanti fondi americani, almeno finora, non hanno guadagnato soldi. Quindi l'unico modo per guadagnare è vendere il club. Non voglio entrare nello specifico perché non sono un esperto di business, ma possiamo vedere come i fondi, americani e non solo, investono in Europa per due motivi: perché il calcio è importante, ma anche perché è più economico degli sport americani. Quindi se il calcio è l'investimento più economico del tuo gruppo, il livello dei manager che impiegherai non sarà del livello più alto. Insomma vediamo tanti fondi americani investire nel calcio e non impiegare top manager, manager che non vengono dal mondo del calcio. E se non conosci il calcio, il contesto in cui arrivi, la cultura, le tradizioni e la storia di un club, non è facile gestire, interagire, entrare e far nascere un progetto in cui le persone credano».