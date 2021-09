Si ferma Dalbert: infortunio muscolare, il comunicato ufficiale del Cagliari

L'esito degli esami a cui si è sottoposto oggi il terzino brasiliano, arrivato a Cagliari in prestito dall'Inter

Si ferma Dalbert in casa Cagliari. Ecco il comunicato ufficiale del club sul terzino, arrivato in Sardegna in prestito dall'Inter: "I rossoblù si sono allenati oggi al Centro sportivo di Assemini: è iniziata subito la preparazione al match di venerdì sera, quando all’Unipol Domus il Cagliari ospiterà il Venezia (biglietti in vendita), nell'anticipo della 7ª giornata del campionato di Serie A.