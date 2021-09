Infortunio Sensi, Pistocchi risponde ai tifosi sui social: “Grande tecnica, ma scarsa…”

Il centrocampista nerazzurro deve affrontare l'ennesimo stop per infortunio, la posizione di Pistocchi sulla fragilità del giocatore.

Stefano Sensi è di nuovo out per infortunio. Gli esami hanno evidenziato stamattina una distrazione al collaterale. Del centrocampista nerazzurro si è spesso elogiata la grande tecnica, ma nelle ultime due stagioni sono veramente poche le partite in cui è riuscito ad essere presente. "Per te Sensi è solo molto sfortunato oppure non ha i mezzi adatti a fare il calciatore professionista? Ha solo 26 anni appena compiuti…". A questa domanda Maurizio Pistocchi ha risposto così: "Grande tecnica ma scarsa affidabilità e anche un bel po' di sfiga".