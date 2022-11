GdS – Infortunio Sensi, consulto Monza-Inter: sarà lungo stop, ecco i tempi

Lungo stop in vista per Stefano Sensi in casa Monza. Ecco gli aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport sui tempi di recupero

Alessandro Cosattini

Lungo stop in vista per Stefano Sensi in casa Monza. Ecco gli aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport sui tempi di recupero del centrocampista, in prestito dall’Inter:

“Sensi sarà operato in questi giorni. Il centrocampista del Monza verrà sottoposto a intervento di riduzione della frattura malleolo-peroneale della gamba sinistra. E’ questo l’esito del consulto avuto ieri tra il diretto interessato, lo staff medico del Monza e quello dell’Inter, club titolare del cartellino. I tempi di recupero sono stimabili in circa due mesi e mezzo: probabile rivederlo in campo a inizio febbraio 2023”, si legge.