Inghilterra, Bridge: “La sconfitta fa ancora più male perché odio Mancini. Al City…”

L'ex difensore dell'Inghilterra e del Manchester City non nasconde la sua avversione nei confronti del ct azzurro

L'ex difensore dell'Inghilterra e del Manchester City, Wayne Bridge, ha rivelato che la sconfitta dell'Inghilterra contro l'Italia nella finale del Campionato Europeo è stata dolorosa. Sconfitta resa ancora più pesante per il suo pessimo rapporto con Roberto Mancini . "Mi ha fatto molto male perché odio Mancini, tutti sanno che non lo amo. Non direi che sia il peggiore che abbia mai avuto, ma tatticamente non è così bravo", ha spiegato il difensore centrale inglese.

"La mia famiglia non solo tifava per l'Inghilterra, ma tifava anche per la sconfitta di Mancini, quindi ha fatto ancora più male". Inoltre Bridge ha messo in dubbio le capacità dell'allenatore. "Tutto merito di quello che ha fatto al Manchester City quando ha vinto il campionato, quindi i tifosi del City lo adoreranno, ma se guardi ai giocatori e alla squadra che aveva, è quello che ha vinto, non lui come allenatore". Nel 2009 il Bridge è passato al Manchester City , squadra nella quale è rimasto fino al 2013. "Ho litigato con lui. Sono stato lì per alcuni mesi e siamo andati d'accordo, ma non mi sono affatto divertito ad allenarmi".