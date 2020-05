Inghilterra, quarantena per chi arriva dall’estero. Coppe a rischio per i club inglesi

E come si dovrebbe fare con le Coppe Europee che riprenderanno ad agosto? In Premier League i club hanno ripreso ad allenarsi in piccoli gruppi, ma ci sono altre perplessità tra i club inglesi. L’obbligo di quarantena, annunciato dal governo britannico, rischia di compromettere il cammino europeo delle società di calcio d’Oltremanica.

Da giugno, chiunque entrerà nel Regno unito dovrà mettersi in quarantena per 14 giorni e non fa eccezione neanche il calcio professionistico. I club britannici sono in allarme perché ad agosto dovrebbero concludersi Champions League e Europa League ma rischiano di non poter partecipare. Non potranno andare all’estero senza poi sottoporsi alla quarantena e anche le loro rivali non potrebbero giocare in trasferta in Inghilterra. Manchester City e Chelsea sono impegnate in CL mentre Manchester United, Wolverhampton e Rangers dovrebbero giocare in EL.

(Fonte: repubblica.it)