Qatar 2022, finisce 0-0 tra Inghilterra e USA: tutto ancora aperto nel gruppo B

Dopo la goleada all'esordio contro l'Iran, l'Inghilterra di Southgate pareggia 0-0 contro gli Stati Uniti nella seconda giornata del gruppo B. Un punto a testa che sposta poco in classifica: l'Inghilterra resta prima a 4 punti ma non è ancora qualificata. L'Iran, vittorioso oggi con il Galles, è secondo con 3 punti, davanti agli Stati Uniti, terzi a 2 e davanti al Galles, ultimo a 1. Martedì, però, gli USA staccheranno il pass per gli ottavi in caso di vittoria contro l'Iran mentre all'Inghilterra può bastare un punto contro i gallesi. Bale e compagni, però, possono passare il girone in caso di vittoria. Insomma, gli ultimi 90' saranno decisivi.