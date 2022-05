Innocenti: “Vlahovic alla Juve? CI sono stati altri colpi come Gosens all’Inter”

Le parole dell'ex calciatore: "Per ringiovanire e riavviare i cicli sono cose da fare. La Juventus penso sia quella che farà più cambiamenti"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Duccio Innocenti , ex calciatore, ha parlato così della prossima sessione di mercato:"Sarà un mercato diverso da quello di giugno scorso, anche se l'ultimo mercato di gennaio è stato un mercato abbastanza importante per quelle che sono state le compravendite di giocatori, specialmente a costi importanti".

"La Juve è stata molto brava, ma non solo Vlahovic. Ci sono stati altri colpi: l'Inter ha speso per Gosens , è stato un mercato con molte compravendite e credo si andrà su quella scia, con tante squadre che faranno di necessità un mercato importante".

"Per ringiovanire e riavviare i cicli sono cose da fare. La Juventus penso sia quella che farà più cambiamenti sul mercato. La Juventus è un club importante e deve optare per calciatori importanti, con meno scommesse e più giocatori affermati in Italia o in campo internazionale".