Insigne: “Rinnovo? Questione non facile, ci sta pensando il mio procuratore”

L'attaccante partenopeo, in scadenza di contratto a giugno, non ha ancora sciolto i dubbi riguardanti il suo futuro

Lorenzo Insigne, intervenuto in collegamento video al Festival di Trento, ha parlato della questione riguardante il su ocontratto in scadenza il 30 giugno 2022 con il Napoli: "Il mio rinnovo? Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza. Come ho detto in questi giorni voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni c'è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile".