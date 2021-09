Insigne: “Io con la 10 di Maradona? Rispondo così. Il 1° posto e Spalletti…”

Le dichiarazioni a DAZN del capitano del Napoli dopo la vittoria per 2-0 di questa sera nel posticipo contro il Cagliari

Dopo il gol del 2-0 su rigore, Lorenzo Insigne ha parlato a DAZN della sua prova e di quella della squadra. Ecco le dichiarazioni del capitano del Napoli: “L’avevo detto al momento della premiazione per le presenze, il modo migliore per festeggiare era vincere. Dobbiamo stare coi piedi per terra e lavorare, la strada è molto lunga. Capitano del Napoli? Emozione indescrivibile che ho sempre sognato, sto cercando di ripagare la fiducia con le prestazioni ogni volta. Il mio nome col 10 sul maxi schermo per errore? Vi rispondo che io ho il 24, il 10 non si tocca, è la maglia di una leggenda che ha portato Napoli sul tetto del mondo, è giusto rimanga nel cassetto, non si può toccare, è del nostro idolo. Divertimento in campo? Sì, le prepariamo così, ci fa divertire e lavorare il mister, io da capitano posso solo dire che dobbiamo stare tranquilli, la strada è in salita e la Champions mancata fa ancora male. Dobbiamo ripagare la fiducia dei tifosi. Il Napoli di Sarri? Siamo diversi, gli allenatori sono diversi, cerchiamo di esprimere il gioco di mister Spalletti noi, eravamo delusi per l’Europa League ma ci sta tirando su, va seguito”.