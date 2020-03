Handanovic, de Vrij, Brozovic, Lukaku: gli insostituibili di Conte per l’Inter che verrà

L’Inter che vorrà poggerà su quattro pilastri di sicuro affidamento: Samir Handanovic, Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Sono loro gli insostituibili individuati da Antonio Conte per formare la spina dorsale della squadra che nella prossima stagione punterà con decisione al campionato. Così scrive Tuttosport: “La spina dorsale della squadra, che ha base nel capitano, passa per l’olandese, per l’Epic e “Big Rom” sarà anche quella dell’Inter che verrà, un’Inter che sarà costruita con la consapevolezza di poter lottare per lo scudetto“.