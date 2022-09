GdS – Il Milan sale, l’Inter scende: non funziona l’instant team di Marotta, ora il Bayern

"Una squadra che sale, il Milan, e un’altra che scende, l’Inter. Un derby ascensore, di frontiera, che lascia in eredità la percezione di un Milan giovane e in via di ulteriore sviluppo, e di un’Inter che ha offerto già il meglio di sé e che sarà impossibile migliorare, finché durerà la stagnazione finanziaria. La prevalenza del progetto futuribile di Maldini, Massara e Pioli sull’“instant team”, la squadra del “tutto subito” di Marotta, Ausilio e Simone Inzaghi. Il derby certifica un sorpasso ancora decisivo di niente perché il campionato è giovane. L’inversione di tendenza è chiara: il Milan vince il secondo derby di fila in campionato, evento che non si verificava dal 2011 con Allegri allenatore, ma al di là del dato statistico è il messaggio a imporsi. Il Milan è crescente, con il ’99 Leao uomo decisivo, autore di una doppietta meravigliosa, dispensatore di luccicanza fisica e superiorità tecnica", analizza La Gazzetta dello Sport.