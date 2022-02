Inter, ancora 0 minuti per Caicedo. TS: “Questo fa capire come sia lontano da…”

L’Inter tornerà in campo venerdì a Marassi contro il Genoa: sarà la volta buona per vedere Caicedo?

Arrivato a gennaio, Felipe Caicedo non ha ancora avuto l'occasione di esordire con la maglia dell'Inter. Complici il calendario complicato e una condizione non proprio ottimale, l'ecuadoriano è comunque alla ricerca di spazio, come scrive oggi Tuttosport: "Dopo aver giocato l’ultima partita con il Genoa, Caicedo dal 29 gennaio si è allenato ad Appiano. Tutto bene fino a giovedì 3 febbraio, quando, a due giorni dal derby in programma il 5, ha accusato un affaticamento muscolare agli adduttori che lo ha messo ko. Così niente Milan e Roma in Coppa Italia l’8. Fra giovedì 10 e venerdì 11 Caicedo è rientrato in gruppo ed è partito con la squadra per la trasferta di Napoli.

Peccato però, che dieci giorni di allenamenti insieme ai compagni non siano ancora bastati per permettergli di tornare in campo ed esordire così con la maglia nerazzurra: 90 minuti in panchina col Napoli, con il Liverpool e soprattutto con il Sassuolo, nonostante il risultato e l’apporto tutt’altro che positivo di Lautaro Martinez e Sanchez. Inzaghi ha gettato nella mischia Dzeko, ma non ha utilizzato il suo ex attaccante alla Lazio neanche per 15 minuti. Il che fa capire come Caicedo sia stato, finora, lontano da una condizione fisica tale da permettergli di dare un contributo. I giorni, però, sono passati veloci e Inzaghi si è ritrovato con tre attaccanti senza il sostituto di Correa. L’Inter tornerà in campo venerdì a Marassi contro il Genoa: sarà la volta buona per vedere Caicedo?".