Inter, 14-2 col Milan negli ultimi sei derby. Il prossimo può essere da record

"L’Inter ha vinto gli ultimi sei derby contro il Milan tra tutte le competizioni, con uno score complessivo di 14-2, record assoluto di vittorie consecutive per i nerazzurri contro i rossoneri. In generale, nessuna squadra milanese ha mai ottenuto sette successi di fila nella storia dei Derby della Madonnina in tutte le competizioni - sei di fila anche il record per il Milan (due volte, tra il 1911 e il 1913 e tra il 1946 e il 1948)".