Inter, 2021 da record: solo il Real Madrid ha fatto meglio nei Top 5 campionati

Il dato relativo all'anno solare 2021 dell'Inter, allenata prima da Conte e poi Inzaghi: è la seconda squadra nei Top 5

Con la fine dell'anno solare arriva il momento dei bilanci. Il 2021, che volge al termine, è stato un anno memorabile per l'Inter. La formazione nerazzurra è tornata a conquistare lo Scudetto, interrompendo l'egemonia della Juventus, e il pass per la fase a eliminazione diretta in Champions League.