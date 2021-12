Inter, 2021 finito per Correa? Attesa per De Vrij, GdS: “Col Real si spera…”

Il punto sugli infortunati in casa Inter dopo il successo per 3-0 all'Olimpico contro la Roma e in attesa del Real Madrid

Alessandro De Felice

L'Inter sorride dopo il successo netto all'Olimpico contro la Roma di José Mourinho e il secondo posto in classifica. La squadra di Simone Inzaghi, però, deve fare i conti con gli infortuni.

Nella sfida giocata nella Capitale e valida per il 16° turno di Serie A, c'è da registrare un altro infortunio:

"Correa è uscito nel secondo tempo per un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra: ora gli esami del caso, ma le probabilità che il suo 2021 sia finito qui non sono poche".

Come confermato dallo stesso Inzaghi, anche Lautaro era affaticato, con il tecnico nerazzurro che ha preferito non rischiarlo. Il 'Toro' aveva dato la disponibilità a giocare all’allenatore: "Ieri nuovo colloquio tra i due e la decisione di non rischiare in ottica Madrid. "Non mi andava di perderlo", ha spiegato Inzaghi. Sarebbe entrato qualora ce ne fosse stato bisogno. Non è stato necessario".

Chi servirà al Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti è Stefan De Vrij. La Gazzetta dello Sport rivela le ultime novità sull'olandese. "Si spera almeno in ottica panchina" scrive il quotidiano.