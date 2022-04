Inter, Gazzetta riavvolge il nastro: “A Inzaghi sono mancati questi tre giocatori della rosa”

Tre giocatori nel mirino della Gazzetta oggi. Sono loro, più di tutti, a essere mancati a Simone Inzaghi fin qui nella stagione dell’Inter

Sanchez ci è riuscito in parte, firmando al 120’ il successo in Supercoppa contro la Juve: il leone vorrebbe giocare sempre ma ancora oggi continua a vivere sull’altalena, alternando prestazioni buone a gare anonime. La media voto non è negativa (6,13) ma non racconta tutta la verità: troppe volte l’Inter ha sperato in un guizzo magico, troppe volte il popolo nerazzurro è rimasto deluso. Quattro reti in 24 presenze, per 837’ in campo: troppo poco per il giocatore più pagato della rosa. Discorso valido anche per Vidal, mister scudetto: Conte lo aveva voluto per portare mentalità vincente, adrenalina e voglia di combattere. Lo scorso anno si è visto in parte, quest’anno in Champions, dove Arturo è riuscito a fare la voce grossa. In campionato, invece, l’andamento è insufficiente: 5,95 di media voto, un gol in 25 gare.