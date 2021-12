Inter, 32 vittorie nel 2021. “Solo la Juventus di Allegri ha fatto meglio nella storia della A”

Settima vittoria consecutiva per l'Inter di Simone Inzaghi che raccoglie un altro record, da dividere con Antonio Conte

Settima vittoria consecutiva per l'Inter di Simone Inzaghi che raccoglie un altro record, da dividere con Antonio Conte. Nel 2021, infatti, i nerazzurri hanno vinto 32 volte in campionato. Non era mai successo nella storia della Serie A, ad eccezione della Juventus del 20216.