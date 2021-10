Repubblica – Inter, le 5 sostituzioni un affare: primato Dzeko. E Mourinho…

Una dettagliata analisi sulle 5 sostituzioni in Serie A dopo le prime 7 giornate di campionato sulle pagine di Repubblica

Una dettagliata analisi sulle 5 sostituzioni in Serie A dopo le prime 7 giornate di campionato. Si avvicina la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali e La Repubblica approfondisce l’argomento cambi verso l’importante partita contro la Lazio: “Per qualcuno sono già state un tesoro (le sostituzioni, ndr). Un anno fa Gasperini ottenne 21 gol dai giocatori entrati dalla panchina, quasi il doppio rispetto a Pirlo e Gattuso. Quest’anno l’Inter di Simone Inzaghi è già a quota 6 gol dalle riserve, la metà firmati da Edin Dzeko. L’uomo più decisivo a gara in corso, sin qui. Cambi che hanno fruttato per i nerazzurri 4 punti in classifica: 2 contro il Verona, 2 contro il Sassuolo. Quando in panchina Inzaghi aveva giocatori da 50 milioni e spicci di stipendi lordi. Più o meno quanto spendono ogni anno per l’intera rosa Torino o Fiorentina.